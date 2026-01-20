iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Алонсо окончательно определился с планами на будущее

Испанец уйдет в отпуск.
Сегодня, 15:15       Автор: Андрей Безуглый
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Испанский специалист Хаби Алонсо всё-таки возьмёт небольшой отпуск, сообщает Marca.

Напомним, что после увольне6ия из Реала считалось, что Алонсо готов сразу же приступить к новой работе.

Однако проведя некоторое время с семьёй в Мадриде испанец передумал. Теперь Алонсо намерен отдохнуть до лета, а потом уже искать новую работу.

Агент тренера убежден, что летом у его клиента будет немало предложений, особенно, от английских клубов.

Единственный клуб, способный изменить планы Алонсо, - это Ливерпуль. Начать работу со своим бывшим клубом испанец готов в любой момент.

Ранее также Юрген Клопп прокомментировал слухи о Реале.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо

Статьи по теме

Руководство Тоттенхэма хочет сменить наставника. Главный кандидат - бывший специалист Реала Руководство Тоттенхэма хочет сменить наставника. Главный кандидат - бывший специалист Реала
Алонсо не исключает новую работу уже в этом сезоне Алонсо не исключает новую работу уже в этом сезоне
Стали известны причины увольнения Хаби Алонсо из Реала Стали известны причины увольнения Хаби Алонсо из Реала
Реал объявил, кто заменит Алонсо во главе команды Реал объявил, кто заменит Алонсо во главе команды

Видео

ТОП-10 моментов НБА: постер от Эджкомба и два момента Аллена
ТОП-10 моментов НБА: постер от Эджкомба и два момента Аллена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Лига чемпионов возвращается - матчи Манчестер Сити, Реала, ПСЖ, Интер - Арсенал
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Украина17:54
Динамо свело вничью спарринг с Короной Кельце
Биатлон17:40
Украина назвала состав женской сборной по биатлону на Олимпиаду-2026
Украина17:20
Календарь Шахтера: известен один соперник "горняков" на сборах
Европа16:58
Арсенал отправил своего таланта в аренду во Францию
Формула 116:30
Новичок Формулы-1 чуть не разбил болид во время первой же сессии
Европа16:15
Рома разорвала контракт со своим игроком
Водные15:50
Середа признан лучшим прыгуном в воду прошлого сезона в Европе
Бокс15:22
Хильберто Рамирес анонсировал бой c Давидом Бенавидесом
Европа15:15
Алонсо окончательно определился с планами на будущее
НБА13:45
ТОП-10 моментов НБА: постер от Эджкомба и два момента Аллена
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK