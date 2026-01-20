Алонсо окончательно определился с планами на будущее

Испанский специалист Хаби Алонсо всё-таки возьмёт небольшой отпуск, сообщает Marca.

Напомним, что после увольне6ия из Реала считалось, что Алонсо готов сразу же приступить к новой работе.

Однако проведя некоторое время с семьёй в Мадриде испанец передумал. Теперь Алонсо намерен отдохнуть до лета, а потом уже искать новую работу.

Агент тренера убежден, что летом у его клиента будет немало предложений, особенно, от английских клубов.

Единственный клуб, способный изменить планы Алонсо, - это Ливерпуль. Начать работу со своим бывшим клубом испанец готов в любой момент.

Ранее также Юрген Клопп прокомментировал слухи о Реале.

