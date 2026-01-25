iSport.ua
Алонсо может стать будущим главным тренером Ливерпуля

Мерсисайдский клуб прощупывает почву для будущей смены тренера.
Сегодня, 14:50       Автор: Валентина Чорноштан
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Руководство Ливерпуля контактировало с представителями Хаби Алонсо, сообщает AS.

По данным издания, мерсисайдцы рассматривают приглашение испанского специалиста на сезон-2026/27, однако если Алонсо откажет им в работе, они будут искать другого тренера на замену Арне Слота.

Добавим, что внутри Ливерпуля доверяют текущему главному тренеру, однако из-за нестабильных результатов они рассматривают возможность смены нидерландского специалиста.

Отмечается, что бывший тренер Реала в разговоре с представителями "красных" дал зелёный свет на будущее возглавление Ливерпуля.

К слову, защитник команды, которую тренировал Алонсо, рискует здоровьем, у игрока трещина в кости.

