Алонсо может стать будущим главным тренером Ливерпуля

Руководство Ливерпуля контактировало с представителями Хаби Алонсо, сообщает AS.

По данным издания, мерсисайдцы рассматривают приглашение испанского специалиста на сезон-2026/27, однако если Алонсо откажет им в работе, они будут искать другого тренера на замену Арне Слота.

Добавим, что внутри Ливерпуля доверяют текущему главному тренеру, однако из-за нестабильных результатов они рассматривают возможность смены нидерландского специалиста.

Отмечается, что бывший тренер Реала в разговоре с представителями "красных" дал зелёный свет на будущее возглавление Ливерпуля.

К слову, защитник команды, которую тренировал Алонсо, рискует здоровьем, у игрока трещина в кости.

