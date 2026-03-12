iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гвардиола отреагировал на поражение Манчестер Сити

Высказался после разгрома от Реала.
Сегодня, 07:37       Автор: Валентина Чорноштан
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

В среду, 11 марта, прошел матч в рамках Лиги чемпионов Реал - Манчестер Сити. Хозяевам удалось одолеть гостей из Англии с разгромным счетом 3:0.

Добавим, что для Манчестер Сити это поражение стало первым за 12 матчей: до этого "горожане" одержали 9 побед и дважды сыграли вничью во всех турнирах.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о поражении.

Результат сокрушительный. У нас есть еще 90 минут. Трижды соперник доходил до ворот в первом тайме - и забил три гола благодаря своему мастерству.

"Мы много раз доходили до лицевой линии, но не хватало последнего паса. Они очень хорошо защищались очень надежно и очень глубоко. Я чувствую, что игра была не такой плохой, как результат. Мы постараемся создать хорошую динамику в ответном матче", — сказал испанский наставник.

К слову, узнать, как закончились другие матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, вы можете на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Бразильская звезда стала лучшим ассистентом Реала Бразильская звезда стала лучшим ассистентом Реала
Хет-трик Вальверде принес Реалу уверенную победу над Манчестер Сити Хет-трик Вальверде принес Реалу уверенную победу над Манчестер Сити
Реал ищет игроков для усиления центра поля Реал ищет игроков для усиления центра поля
НБА: Юта уступила Нью-Йорку, Клипперс уверенно обыграли Миннесоту НБА: Юта уступила Нью-Йорку, Клипперс уверенно обыграли Миннесоту

Видео

УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер
УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт откроет восьмой этап Кубка мира в эстонском Отепяя
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Шахтёр поборется с Лехом в Лиге конференций, тем временем Рома и Астон Вилла сыграют в Лиге Европы
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

НБА08:52
НБА: Юта уступила Нью-Йорку, Клипперс уверенно обыграли Миннесоту
Лига Чемпионов08:30
Бразильская звезда стала лучшим ассистентом Реала
Лига Чемпионов08:07
Главный тренер Байера высказался о пенальти в пользу Арсенала
Лига Чемпионов07:37
Гвардиола отреагировал на поражение Манчестер Сити
Европа07:14
Футбол сегодня: Шахтёр поборется с Лехом в Лиге конференций, тем временем Рома и Астон Вилла сыграют в Лиге Европы
Лига Чемпионов00:55
Английские клубы установили уникальное антидостижение в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов00:12
Лига чемпионов: Буде/Глимт, Реал и ПСЖ добыли уверенные победы
Лига Чемпионов00:02
ПСЖ без Забарного перестрелял Челси
Вчера, 23:54
Лига Чемпионов23:54
Хет-трик Вальверде принес Реалу уверенную победу над Манчестер Сити
Лига Чемпионов22:30
Хавбек Реала побил рекорд легенды клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK