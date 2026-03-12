Гвардиола отреагировал на поражение Манчестер Сити

В среду, 11 марта, прошел матч в рамках Лиги чемпионов Реал - Манчестер Сити. Хозяевам удалось одолеть гостей из Англии с разгромным счетом 3:0.

Добавим, что для Манчестер Сити это поражение стало первым за 12 матчей: до этого "горожане" одержали 9 побед и дважды сыграли вничью во всех турнирах.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о поражении.

Результат сокрушительный. У нас есть еще 90 минут. Трижды соперник доходил до ворот в первом тайме - и забил три гола благодаря своему мастерству.

"Мы много раз доходили до лицевой линии, но не хватало последнего паса. Они очень хорошо защищались очень надежно и очень глубоко. Я чувствую, что игра была не такой плохой, как результат. Мы постараемся создать хорошую динамику в ответном матче", — сказал испанский наставник.

К слову, узнать, как закончились другие матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, вы можете на нашем сайте.

