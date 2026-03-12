Главный тренер Байера высказался о пенальти в пользу Арсенала

В Леверкузене не согласны с пенальти в пользу лонлонской команды.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Арсенал сыграл с Байером, "канониры" сумели вырвать ничью на 89-й минуте матча благодаря пенальти.

Под конец игры Нони Мадуэке с мячом в штрафной Байера упал на газон после того, как игрок Байера Малик Тилльман задел его ногу, и арбитр назначил пенальти.

Главный тренер Байера Каспер Юлманд поделился мыслями о пенальти. Он заявил, что никакого пенальти не было, контакта между игроками не было, и Мадуэке просто упал.

Позже капитан Байера Роберт Андрих также заявил, что контакта действительно недостаточно, чтобы ставить 11-метровый.

"Конечно, Тилльман не должен был так падать. Мне показалось, что контакт был, после чего Мадуэке еще немного помедлил перед падением. Если посмотреть во второй раз, контакт кажется еще меньше", — заявил Андрих в интервью DAZN.

К слову, английские клубы установили уникальное антидостижение в Лиге чемпионов.

