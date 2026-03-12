iSport.ua
Футбол

Гвардиола сравнялся с легендарным тренером МЮ по матчам в ЛЧ

Делит второе место с Алексом Фергюсоном.
Сегодня, 09:30       Автор: Валентина Чорноштан
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола накануне провел 190-й матч в рамках Лиги чемпионов.

Теперь испанский специалист разделил второе место с Алексом Фергюсоном, который работал с Манчестер Юнайтед.

Добавим, что на первом месте находится бывший тренер мадридского Реала Карло Анчелотти, у него в активе 218 матчей.

К слову, этот 190-й матч Гвардиола провел против Реала. Сити не смог одолеть королевский клуб и вернулся в Манчестер с поражением. Тренер "горожан" прокомментировал игру своих подопечных.

