Гвардиола сравнялся с легендарным тренером МЮ по матчам в ЛЧ
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола накануне провел 190-й матч в рамках Лиги чемпионов.
Теперь испанский специалист разделил второе место с Алексом Фергюсоном, который работал с Манчестер Юнайтед.
Добавим, что на первом месте находится бывший тренер мадридского Реала Карло Анчелотти, у него в активе 218 матчей.
Pep Guardiola takes charge of his 190th UEFA Champions League match this evening, equalling Alex Ferguson’s total in the competition. 🤝— Squawka Dugout (@SquawkaDugout) March 11, 2026
Only Carlo Ancelotti (218) has taken charge of more matches in the competition's history. #UCL pic.twitter.com/Dv1vyhXCqT
К слову, этот 190-й матч Гвардиола провел против Реала. Сити не смог одолеть королевский клуб и вернулся в Манчестер с поражением. Тренер "горожан" прокомментировал игру своих подопечных.
