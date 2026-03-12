Тайсон анонсировал последний бой? Встреча с Мейвезером намечена на апрель

Совсем скоро должен пройти выставочный бой между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером, однако официального анонса боя пока не было.

Отмечается, что обозреватель Ариэль Хельвани связался с Тайсоном по поводу боя, и 59-летний боксер заявил, что у него повреждена рука.

Тренировки… Наносил удары… Ничего серьёзного, только небольшое растяжение. Видимо, я не могу тренироваться в полсилы. У меня получается только вот так.

Бывший абсолютный чемпион мира подтвердил, что бой пройдёт на арене, где когда-то дрались Мухаммед Али и Джордж Форман.

"Я уже поставил подпись. Бой состоится в Африке. Надеюсь, 25 апреля. Фри-файтинг, договорной вес. Думаю, будет 8 раундов. С нетерпением жду. Я там был. Мы проведём бой на той же арене, на которой дрались Али и Форман. Думаю, это будет мой последний бой. Но кто знает?.." — заявил американский боксер.

К слову, промоутер очертил сроки следующего боя Тайсона после ближайшего поединка с россиянином.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!