НБА: Юта уступила Нью-Йорку, Клипперс уверенно обыграли Миннесоту
В ночь на четверг, 12 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 11 марта
Орландо – Кливленд – 128:122 (38:35, 24:27, 34:27, 32:33)
Орландо: Бэйн (35 + 6 передач), Банкеро (25 + 8 подборов + 7 передач), да Силва (23), Саггс (12), Картер (11 + 11 подборов) – старт; Картер (9), Ховард (8), Пенда (4), М. Вагнер (1).
Кливленд: Харден (30 + 8 передач), Митчелл (25), Э. Мобли (18 + 13 подборов), Меррилл (13), Уэйд (0) – старт; Эллис (20), Брайант (12), Тайсон (4), Шредер (0).
Новый Орлеан – Торонто – 122:111 (29:30, 31:28, 33:25, 29:28)
Новый Орлеан: Мерфи (28 + 7 подборов), Мюррэй (27 + 6 передач), Уильямсон (19), Джонс (16), Бей (9) – старт; Фирс (7), Мисси (6 + 10 подборов), Маткович (4), Джордан (3), Куин (3).
Торонто: Куикли (25), Ингрэм (22), Барретт (16 + 7 подборов), Барнс (9), Пелтль (8) – старт; Шэд (9), Мамукелашвили (8), Дик (7), Мартин (4), Бэттл (3).
Юта – Нью-Йорк – 117:134 (41:26, 24:30, 29:40, 23:38)
Юта: Сенсабо (29), Бэйли (21), Филиповски (15 + 7 подборов), Джордж (14), Уильямс (10) – старт; Коллиер (9), Garcia (6 + 9 подборов), Лав (6), Харклесс (5), Тшибве (2).
Нью-Йорк: Брансон (28 + 8 передач), Ануноби (22), Таунс (21 + 7 подборов + 7 передач), Шэмет (7), Бриджес (5) – старт; Кларксон (27), Диавара (10), Робинсон (6 + 13 подборов), Сохан (4), Альварадо (4 + 7 передач).
Денвер – Хьюстон – 109:117 (34:30, 28:29, 23:31, 24:27)
Денвер: Дж. Мюррэй (30), К. Браун (19), К. Джонсон (17), Йокич (16 + 12 подборов + 13 передач + 5 перехватов + 5 потерь), Гордон (0) – старт; Хардуэй (14), Валанчюнас (12), Б. Браун (7), Стротер (6), Пикетт (3), Родди (2), Джонс (2), Ннаджи (1), Джонс (0).
Хьюстон: Томпсон (16), Смит (11 + 7 подборов), Дюрэнт (11), Шенгюн (10), Исон (8 + 8 подборов) – старт; Окоги (12), Капела (9 + 7 подборов), Шеппард (9), Кроуфорд (5), А. Холидэй (2), Грин (0).
Сакраменто – Шарлотт – 129:93 (24:20, 29:27, 40:22, 36:24)
Сакраменто: Дерозан (39 + 6 передач), Клиффорд (18 + 8 передач), Ачиува (14 + 8 подборов), Хэйс (11), Рейно (4) – старт; Плауден (13), Макдермотт (6), Юбэнкс (4).
Шарлотт: Болл (30), Бриджес (26), Книппел (24 + 7 подборов), Миллер (20), Диабате (2 + 10 подборов) – старт; Уайт (9), Джеймс (4), Тиллман (2), Грин (0), Коннотон (0).
Клипперс – Миннесота – 153:128 (38:27, 36:38, 35:33, 44:30)
Клипперс: Леонард (45), Гарлэнд (21 + 6 передач), Д. Джонс (12), Данн (5 + 6 передач), Б. Лопес (3) – старт; Матурин (22), Миллер (14 + 7 передач), Джексон (9), Pedulla (6), Батюм (6), Омьер (6), Сэндерс (2), Кристи (2).
Миннесота: Эдвардс (36 + 5 потерь), Рэндл (11), Макдэниэлс (11), Гобер (9), Дивинченцо (6) – старт; Рид (18), Кларк (11), Хайлэнд (10), Андерсон (5), Шэннон (4), Филлипс (3), Инглс (2), Зикарски (2).
