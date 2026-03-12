iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Монреаль одолел Оттаву, Вашингтон проиграл Филадельфии

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:12       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на чеьверг, 12 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча. 

Результаты матчей НХЛ за 11 марта

Филадельфия – Вашингтон – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Шайбы:
0:1 – 9 Леонард (Дюбуа, Овечкин)
1:1 – 24 Конекны (Бамп, Сэнхайм)
2:1 – 32 Зеграс (Грундстрем, Типпет)
3:1 – 47 Драйсдейл (Йорк, Кэйтс)
4:1 – 58 Типпет (Кэйтс, Дворак)

Оттава – Монреаль – 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Шайбы:
0:1 – 1 Слафковски (Сузуки, Демидов)
1:1 – 16 Батерсон (Штюцле, Брэди Ткачак)
2:1 – 18 Батерсон (Жиру, Штюцле)
2:2 – 37 Тексье (Эванс, Хатсон)
2:3 – 52 Демидов (Гуле, Ньюхук)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Манчестер Юнайтед и Челси заинтересованы игроком сборной Украины Манчестер Юнайтед и Челси заинтересованы игроком сборной Украины
Лех - Шахтер: превью матча 1/8 финала Лиги конференций Лех - Шахтер: превью матча 1/8 финала Лиги конференций
Стали известны зоны использования активной аэродинамики на Гран-при Китая Стали известны зоны использования активной аэродинамики на Гран-при Китая
Реал повторяет уникальное достижение впервые с 2014 года Реал повторяет уникальное достижение впервые с 2014 года

Видео

УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер
УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт откроет восьмой этап Кубка мира в эстонском Отепяя
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Шахтёр поборется с Лехом в Лиге конференций, тем временем Рома и Астон Вилла сыграют в Лиге Европы
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Европа11:25
Манчестер Юнайтед и Челси заинтересованы игроком сборной Украины
Лига конференций11:25
Лех - Шахтер: превью матча 1/8 финала Лиги конференций
Формула 110:57
Стали известны зоны использования активной аэродинамики на Гран-при Китая
Лига Чемпионов10:26
Реал повторяет уникальное достижение впервые с 2014 года
Бокс09:54
Тайсон анонсировал последний бой? Встреча с Мейвезером намечена на апрель
Лига Чемпионов09:30
Гвардиола сравнялся с легендарным тренером МЮ по матчам в ЛЧ
НХЛ09:12
НХЛ: Монреаль одолел Оттаву, Вашингтон проиграл Филадельфии
НБА08:52
НБА: Юта уступила Нью-Йорку, Клипперс уверенно обыграли Миннесоту
Лига Чемпионов08:30
Бразильская звезда стала лучшим ассистентом Реала
Лига Чемпионов08:07
Главный тренер Байера высказался о пенальти в пользу Арсенала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK