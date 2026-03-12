Бразильская звезда стала лучшим ассистентом Реала

Вингер Реала Винисиус сравнялся по количеству голевых передач с Роналду в Лиге чемпионов.

Бразильский футболист в последнем матче мадридской команды отдал ассист на Федерико Вальверде в игре с Манчестер Сити.

Для него эта голевая передача стала 31-й в Лиге чемпионов. Такое же количество было в активе у португальского нападающего в период выступлений за Реал.

🚨🇧🇷 Vinicius Jr becomes joint top assistman in Real Madrid history in Champions League with 31.



Same number of assists as Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/7wZrUT41a9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2026

Добавим, что в этом сезоне Лиги чемпионов Винисиус также отметился тремя голами.

Ранее Гвардиола отреагировал на поражение Манчестер Сити от Реала.

