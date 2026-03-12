Бразильская звезда стала лучшим ассистентом Реала
Вингер Реала Винисиус сравнялся по количеству голевых передач с Роналду в Лиге чемпионов.
Бразильский футболист в последнем матче мадридской команды отдал ассист на Федерико Вальверде в игре с Манчестер Сити.
Для него эта голевая передача стала 31-й в Лиге чемпионов. Такое же количество было в активе у португальского нападающего в период выступлений за Реал.
🚨🇧🇷 Vinicius Jr becomes joint top assistman in Real Madrid history in Champions League with 31.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2026
Same number of assists as Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/7wZrUT41a9
Добавим, что в этом сезоне Лиги чемпионов Винисиус также отметился тремя голами.
Ранее Гвардиола отреагировал на поражение Манчестер Сити от Реала.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!