Тренер Реала рассказал о состоянии Мбаппе перед матчем с Манчестер Сити

Наставник "сливочных" высказался о травмированном лидере команды накануне поединка Лиги чемпионов.
Сегодня, 20:55       Автор: Игорь Мищук
Альваро Арбелоа и Килиан Мбаппе / Getty Images
Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа прокомментировал состояние травмированного нападающего Килиана Мбаппе перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Наставник "сливочных" отметил, что французский форвард чувствует себя уже лучше и в клубе ожидают его скорого возвращения.

Читай также: Мбаппе вернулся к тренировкам с Реалом

"Ему намного лучше. Как я уже говорил в последние несколько недель, это процесс, когда нужно просто ежедневно наблюдать за его состоянием. Вся эта неделя была очень позитивной, и он вернулся в отличном настроении. С каждым днем ​​ему становится лучше, и мы надеемся на его скорое возвращение", - заявил Арбелоа.

Тем не менее принять участие в матче с Манчестер Сити Мбаппе не сможет и значится в числе тех, кто не попадет в заявку на поединок.

"Алаба, Беллингем, Каррерас, Себальос, Мбаппе и Милитао продолжают процесс восстановления", - говорится в сообщении на официальном сайте мадридцев.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Реал - Манчестер Сити состоится в среду, 11 марта, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

