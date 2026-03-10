Тренер Реала рассказал о состоянии Мбаппе перед матчем с Манчестер Сити
Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа прокомментировал состояние травмированного нападающего Килиана Мбаппе перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.
Наставник "сливочных" отметил, что французский форвард чувствует себя уже лучше и в клубе ожидают его скорого возвращения.
"Ему намного лучше. Как я уже говорил в последние несколько недель, это процесс, когда нужно просто ежедневно наблюдать за его состоянием. Вся эта неделя была очень позитивной, и он вернулся в отличном настроении. С каждым днем ему становится лучше, и мы надеемся на его скорое возвращение", - заявил Арбелоа.
Тем не менее принять участие в матче с Манчестер Сити Мбаппе не сможет и значится в числе тех, кто не попадет в заявку на поединок.
"Алаба, Беллингем, Каррерас, Себальос, Мбаппе и Милитао продолжают процесс восстановления", - говорится в сообщении на официальном сайте мадридцев.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Реал - Манчестер Сити состоится в среду, 11 марта, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
