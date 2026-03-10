Матч с Лехом рассудит знакомый Шахтеру арбитр

На поединке Лиги конференций будет работать норвежская бригада рефери.

Рохит Сагги снова будет работать на матче Шахтера / Getty Images

УЕФА назначил судей на первый матч 1/8 финала Лиги конференций между Лехом и Шахтером.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, на предстоящем поединке будет работать полностью норвежская бригада арбитров во главе с 34-летним Рохитом Сагги.

Его ассистентами станут Андерс Олав Дале и Йорген Роннинг Вальстадстве, а четвертым рефери будет Даниэль Хиграфф.

За систему VAR будет отвечать Кристоффер Хагенес и его помощник Мариус Лин.

Источник: UEFA.COM

Отметим, что Сагги недавно пересекался с Шахтером. Норвежский арбитр в сентябре 2024 года обслуживал гостевой поединок "горняков" на общем этапе Лиги чемпионов против Болоньи (0:0).

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги конференций Лех - Шахтер состоится в четверг, 12 марта, в Познани и начнется в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT можно ознакомиться с полными результатами жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций.

