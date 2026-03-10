iSport.ua
Сборная Бразилии потеряла еще одного игрока накануне ЧМ-2026

Вандерсон восстанавливается после операции.
Сегодня, 13:25       Автор: Андрей Безуглый
Вандерсон / Getty Images
Вандерсон / Getty Images

Защитник Монако и сборной Бразилии Вандерсон рискует пропустить ЧМ-2026, сообщает Globo.

24-летний бразилец был вынужден перенести операцию на левом бедре.

Ожидается, что восстановление Вандерсона займет около трех-четырех месяцев. Вероятней всего, футболист пропустит ЧМ-2026.

В текущем сезоне Вандерсон успел провести 23 матча, отметившись двумя ассистами.

Ранее также сообщалось, что другой бразилец также получил травму.

