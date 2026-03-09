Лига чемпионов: превью 1/8 финала – Ливерпуль и Барселона отправились в гости

Самая интересная стадия Лиги чемпионов – это, конечно, плей-офф. И если в дополнительном раунде почти не было "больших" противостояний, то на стадии 1/8 финала мы уже увидим все топовые клубы!

10 марта состоятся первые четыре матча 1/8 финала. У некоторых одна из команд будет несомненным фаворитом, у других соперники будут очень равными.

19:45 | Галатасарай (20) — Ливерпуль (3)

Галатасарай проводит классный сезон и с большой вероятностью станет чемпионом Турции, демонстрируя при этом классную игру и в еврокубках. В частности, турецкий клуб уже выбил из турнира Ювентус в раунде плей-офф. У "львов" сформирован стабильный состав, а потери перед этим матчем минимальны. На своем поле "желто-красные" часто играют лучше и забивают много и даже уже успели обыграть Ливерпуль на этапе лиги.

Английская команда имела отличную серию из четырех побед подряд в АПЛ, но потеряла очки, неожиданно оступившись в матче против аутсайдера - Вулверхэмптона. Правда, впоследствии "красные" взяли реванш у "волков" в Кубке Англии. Интересно, что в то время как Галатасарай хорошо смотрится дома, Ливерпуль не лучшим образом играет на выезде. Все это может намекать на то, что у турок есть шансы на победу против грозного оппонента.

Интересный факт: Ливерпуль в Турции побеждал только один раз (Трабзонспор в 2010 году), проиграв пять матчей из семи.

По версии betking на победу Галатасарая можно поставить с коэффициентом 4.25, в то время как потенциальный успех Ливерпуля оценивается показателем 1.80. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 4.00.

22:00 | Ньюкасл (12) — Барселона (5)

В последних пяти поединках Ньюкасл одержал лишь две победы - над Карабахом (3:2) в ЛЧ и Манчестер Юнайтед (2:1) в АПЛ. Это явно не свидетельствует о хорошей форме команды перед матчем с столь серьезным оппонентом.

Есть у "сорок" и кадровые потери: травмированы Бруно Гимараэс и Фабиан Шер, а Тино Ливраменто и Ник Вольтемаде еще не приняли оптимальную форму после недавних проблем со здоровьем. Более того, у Ньюкасла безумный календарь и кто знает, хватит ли им сил.

Барселона, кажется, снова набрала ход, они выиграли четыре матча подряд с общим счетом 12:1, но перед этим матчем команда потеряла нескольких футболистов. Ханс-Дитер Флик не взял в Англию Фрэнки де Йонга, Алехандро Бальде и Жюля Кунде. "Прочитать" этот матч очень тяжело, он может завершиться любой ценой.

Интересный факт: Для Ламина Ямаля это будет 30-й матч в ЛЧ, он станет самым молодым игроком, достигшим такой отметки.

По версии betking на победу Ньюкасл можно поставить с коэффициентом 2.90, в то время как потенциальный успех Барселоны оценивается показателем 2.25. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 4.00.

22:00 | Атлетико М (14) — Тоттенхэм (4)

Атлетико этого сезона показывает достаточно нестабильный футбол – яркие победы чередуются с неожиданными провалами. После сокрушительного поражения от Барселоны (0:3) мадридцы быстро реабилитировались перед собственными трибунами, обыграв непростой Реал Сосьедад.

А вот у Тоттенгема в последний месяц все стабильно. Команда просто ужасающая, даже смена тренера сделала еще хуже. Их серия поражений в АПЛ достигла уже пяти матчей. К этому прилагается большое количество травмированных игроков. Учитывая, что Атлетико традиционно очень уверенно чувствует себя на своем поле и находится в неплохой форме, а англичане в последнее время просто ужасны, почти нет причин считать, что Тоттенхэм одержит здесь победу.

По версии betking на победу Атлетико можно поставить с коэффициентом 1.52, в то время как потенциальный успех Тоттенгема оценивается показателем 6.33. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 4.50.

22:00 | Аталанта (15) — Бавария (2)

Одна из тех пар, где практически нет интриги. Бавария фаворит с большим отрывом. У Аталанты непростой график, с которым им достаточно трудно справляться, у них уже в трех играх подряд нет побед, а кроме того, есть и кадровые потери. Тем не менее они должны выложиться в этой игре, ведь если будет поражение в домашнем матче, то на выезде будет еще труднее.

Бавария находится в классной форме, целый месяц они только и делали, что побеждали (шесть матчей подряд). Главной проблемой может стать повреждение Гарри Кейна, которое может не дать ему сыграть в полную силу.

По версии betking на победу Аталанты можно поставить с коэффициентом 4.75, тогда как потенциальный успех Баварии оценивается показателем 1.64. Вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 4.50.

Лицензия на проведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЭЙ. на основании Решения КРАИЛ от 12.04.2021 года №150 с изменениями

Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 05.12.2024 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЭЙ. на основании Решения КРАИЛ от 21.11.2024 года №559

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!