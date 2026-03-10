Два экс-одноклубника украинца были пожизненно дисквалифицированы

Йо Йебоа и Деррик Джонс попались на ставках.

МЛС пожизненно дисквалифицировала двоих футболистов, сообщает ESPN.

Речь идет о двух экс-игроках Коламбус Крю Йо Йебоа и Деррика Джонса.

Лига получила предпреждения о подозрительных ставках и провела тщательное расследование. Оказалось, что оба игрока часто ставили на футбольные матчи, включая и свою команду.

В 2024 году оба поставили на желтую карточка Джонса в одном из матчей, которую он и получил.

Оба игрока получили от МЛС пожизеннную дисквалификацию. Хотя Йебоа сейчас играет за китайский Циндао Хайню, а Джонс - свободный агент.

