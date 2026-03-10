Формула-1 уже рассматривает изменение регламента

Вопросы с энергией будут актуальны в этом сезоне.

Формула-1 планирует рассмотреть будущее регламента, пишет The Race.

Серия признала, что нынешние уровни сбора и использования энергии сдерживают производительность болидов.

Так как такой вывод был сделан только по гонке в Мельбурне, которая считается одной из худших для работы со сбором энергии, решение будет принято после.

Формула-1 намерена проанализировать этап в Китае, а уже тогда задуматься о реальных изменениях. Теоретически, новые правила могут вступить в силу уже в Японии.

Из вариантов рассматриваются либо позволить пилотам проще заряжать батареи, либо же уменьшить в целом задействованное количество энергии, что позволит дольше оставаться на высокой скорости.

Ранее также дебютант Формулы-1 прокомментировал свою первую гонку.

