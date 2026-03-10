Свитолина второй год подряд пробилась в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллс

Первая ракетка Украины Элина Свитолина повторила свое прошлогоднее достижение.

Теннисистка пробилась в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс, обыграв Эшлин Крюгер.

Первый сет прошел в плотной борьбе, однако под конец Свитолина сумела получить преимущество и вырвать победу со счетом 6:2.

А уже во втором сете украинка легко и уверенно справилась с соперницей. Далее Свитолиной предстоит матч против Катержины Синяковой, которая выбила мирру андрееву.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Третий круг

Эшлин Крюгер (США) — Элина Свитолина 0:2 (4:6, 2:6)

