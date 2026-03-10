iSport.ua
Русский Українська

Свитолина второй год подряд пробилась в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллс

Украинка обыграла Эшлин Крюгер.
Сегодня, 09:45       Автор: Андрей Безуглый
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина повторила свое прошлогоднее достижение.

Теннисистка пробилась в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс, обыграв Эшлин Крюгер.

Первый сет прошел в плотной борьбе, однако под конец Свитолина сумела получить преимущество и вырвать победу со счетом 6:2.

А уже во втором сете украинка легко и уверенно справилась с соперницей. Далее Свитолиной предстоит матч против Катержины Синяковой, которая выбила мирру андрееву.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Третий круг

Эшлин Крюгер (США) — Элина Свитолина 0:2 (4:6, 2:6)

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина

Статьи по теме

Две украинки пробились в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе Две украинки пробились в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Свитолина прокомментировала выступление на турнире WTA 1000 в Дубае Свитолина прокомментировала выступление на турнире WTA 1000 в Дубае
Свитолина уступила Пегуле в финале "тысячника" в ОАЭ Свитолина уступила Пегуле в финале "тысячника" в ОАЭ
Свитолина сразится с Пегулой за титул в Дубае Свитолина сразится с Пегулой за титул в Дубае

Видео

НХЛ: Вашингтон разгромил Калгари, Ванкувер обыграл Оттаву
НХЛ: Вашингтон разгромил Калгари, Ванкувер обыграл Оттаву

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Швеция выиграла женскую эстафету в Контиолахти, Легрейд стал лучшим в масс-старте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль, Бавария и Барселона сыграют в Лиге чемпионов
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов12:50
Лига чемпионов: превью 1/8 финала – Ливерпуль и Барселона отправились в гости
Другие страны12:25
Два экс-одноклубника украинца были пожизненно дисквалифицированы
Бокс11:40
Усик рассказал, сколько еще боев проведет до завершения карьеры
Лига Чемпионов10:59
Хау - о матче с Барселоной: Роль аутсайдера нам на руку
Формула 110:42
Формула-1 уже рассматривает изменение регламента
Теннис09:45
Свитолина второй год подряд пробилась в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллс
Теннис09:15
Костюк драматично вылетела с турнира в Индиан-Уэллс
Киберспорт08:43
NaVi мыграют с Mouz за выход в плей-офф PGL Wallachia Season 7
НХЛ08:35
НХЛ: Вашингтон разгромил Калгари, Ванкувер обыграл Оттаву
НБА08:15
НБА: Оклахома вырвала победу у Денвера, Юта - у Голден Стэйт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK