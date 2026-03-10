Хау - о матче с Барселоной: Роль аутсайдера нам на руку
Команда серьнзо мотивирована.
Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау прокомментировал предстоящий матч против Барселоны.
Напомним, что "сороки" встретятся с каталонцами во вторник, 10 марта, в рамках Лиги чемпионов.
По словам Хау, команда серьезно готовится к матчу и имеет свои козыри в рукаве.
Это, пожалуй, самый важный матч в нашей новейшей истории. По крайней мере, для меня уж точно. И именно с таким настроем мы должны к нему подходить. Очень хорошо, что мы осознаем, насколько это серьезный матч и умеем собраться в такие моменты.
Роль аутсайдера нам тоже на руку – когда шансы против нас, это только добавляет мотивации. Нужно использовать каждый психологический инструмент, который у нас есть
