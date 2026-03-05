iSport.ua
Манчестер Юнайтед уступил Ньюкаслу, играя тайм в большинстве

"Сороки" не заметили потери бойца.
Сегодня, 00:20       Автор: Андрей Безуглый
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В среду, 4 марта, Ньюкасл принимал дома Манчестер Юнайтед.

"Сороки" с первых минут начали осаду ворот соперника, проводя атаку за атакой, хотя и удары не достигали цели. Лишь под конец тайма МЮ немного проснулся.

В компенсированное время Ньюкасл остался в меньшинстве после второй желтой Рэмзи, который пытался симулировать пенальти. Иронично, через пять минут хозяева все же получили свой пенальти и открыли счет.

Однако спустя пару минут манкунианцы ответили классическим голом Каземиро после стандарта.

Во втором тайме Ньюкасл, словно не заметив отсутствия игрока, продолжил давить манкунианцев. Однако вскоре силы иссякли, и МЮ перехватил инициативу. Долгая осада дала шанс Ньюкаслу на контратаку, и Осула на последней минуте матча вырвал победу для Ньюкасла.

Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:1
Голы: Гордон (пенальти), 45+6, Осула, 90 - Каземиро, 45+9

