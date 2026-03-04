Манчестер Сити неожиданно потерял очки с Ноттингемом

В среду, 4 марта, Манчестер Сити принимал дома Ноттингем.

В первые полчаса игра относительно равная, "лесники" безстрашно шли в атаку и создавали свои моменты. Но на 31-й минуте Семеньо с лету отправил мяч в сетку.

Второй тайм, в целом, мало поменял картину игру. Но уже на 57-й минуте Ноттингем отыгрался голом Гиббс-Уайта. Однако ответ Сити не заставил себя долго ждать.

Буквально через пять минут Родри выиграл верх на угловом и снова вывел "горожан" вперед. Но это был еще далеко не конец матча, так как Ноттингем снова нашел свой гол, отличился Андерсон.

В оставшееся время ни одна из команд не смогла склонить чашу весов в свою пользу завершив матч ничьей.

Манчестер Сити - Ноттингем 2:2

Голы: Семеньо, 31, Родри, 62 - Гиббс-Уайт, 56, Андерсон, 76

