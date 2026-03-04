iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити неожиданно потерял очки с Ноттингемом

Результат может сильно сказаться на чемпионской гонке.
Сегодня, 23:32       Автор: Андрей Безуглый
Манчестер Сити - Ноттингем / Getty Images
Манчестер Сити - Ноттингем / Getty Images

В среду, 4 марта, Манчестер Сити принимал дома Ноттингем.

В первые полчаса игра относительно равная, "лесники" безстрашно шли в атаку и создавали свои моменты. Но на 31-й минуте Семеньо с лету отправил мяч в сетку.

Второй тайм, в целом, мало поменял картину игру. Но уже на 57-й минуте Ноттингем отыгрался голом Гиббс-Уайта. Однако ответ Сити не заставил себя долго ждать.

Буквально через пять минут Родри выиграл верх на угловом и снова вывел "горожан" вперед. Но это был еще далеко не конец матча, так как Ноттингем снова нашел свой гол, отличился Андерсон.

В оставшееся время ни одна из команд не смогла склонить чашу весов в свою пользу завершив матч ничьей.

Манчестер Сити - Ноттингем 2:2
Голы: Семеньо, 31, Родри, 62 - Гиббс-Уайт, 56, Андерсон, 76

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Ноттингем Форест

Статьи по теме

Семеньо принес Сити минимальную победу над Лидсом Семеньо принес Сити минимальную победу над Лидсом
Арсенал и Манчестер Сити положили глаз на таланта Брайтона Арсенал и Манчестер Сити положили глаз на таланта Брайтона
Болонья встретится с Ромой, Лион сыграет с Сельтой: результаты жеребьевки Лиги Европы Болонья встретится с Ромой, Лион сыграет с Сельтой: результаты жеребьевки Лиги Европы
Реал против Манчестер Сити, ПСЖ сыграет с Челси: состоялась жеребьевка Лиги чемпионов Реал против Манчестер Сити, ПСЖ сыграет с Челси: состоялась жеребьевка Лиги чемпионов

Видео

ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи
ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Футбол сегодня: поединки Арсенала, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, кубковые матчи в Украине, Испании, Италии
просмотров
УПЛ: Кудривка обыграла Полтаву в последнем матче 18-го тура
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа23:39
Челси с хет-триком Педро разгромил Астон Виллу
Европа23:32
Манчестер Сити неожиданно потерял очки с Ноттингемом
Европа23:30
Арсенал минимально одолел Брайтон
Европа22:43
Милан намерен продлить свою главную звезду
Олимпийские игры21:55
Уже 14 стран присоединились к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026
Европа21:00
Лидер Атлетико приостановил переговоры об уходе
Киберспорт20:36
NaVi узнали первого соперника на PGL Wallachia Season 7
Европа20:32
Реал намерен отыскать причины частых тяжелых травм своих игроков
Лига Чемпионов19:50
Европейские клубы намерены продавить изменение в правилах Лиги чемпионов
Европа19:50
Ключевые игроки Барселоны пропустят несколько недель из-за травм бедра
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK