Сосьедад пробился в финал Кубка Испании

Команда Матараццо дважды обыграла Атлетик.
Сегодня, 00:02       Автор: Андрей Безуглый
Микель Оярсабаль / Getty Images
Микель Оярсабаль / Getty Images

Реал Сосьедад сыграет в финале Кубка Испании.

В полуфинале коллективу Пелегрино Матараццо противостоял Атлетик. В первом матче баски уступили 0:1 и имели реальные шансы пройти в финал благодаря результату в ответном поединке.

Во втором же поединке, несмотря на преимущество, Сосьедад не планировал играть от обороны и старался упрочить свое положение. Однако первый тайм прошел без особых событий.

Второй тайм, в целом, остался также за хозяевами. У Атлетика было немного шансов хотя бы попытаться забить гол. А в итоге в конце матча Оярсабаль оформил пенальти, сняв все вопросы о том, кто сыграет с Атлетико.

Сосьедад - Атлетик 1:0
Гол: Оярсабаль (пенальти), 87

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Сосьедад Атлетик Бильбао

