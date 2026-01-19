Сосьедад неожиданно отобрал очки у Барселоны

В воскресенье, 18 января, Реал Сосьедад принимал дома Барселону.

Хозяева сразу же забили гол, но взятие ворот отметил VAR. Каталонцы ответили своим голомю но и он был отменён.

Затем арбитр отменил ещё два гола каталонцев, пока наконец на 32-й минуте Оярсабаль не забил чистый гол. До конца тайма Барселона имела ещё пару моментов, но сравнять счёт не смогла.

Со стартом второй половины матча каталонцы обрушились на соперника, но сумели наконец вернуть на поле паритет лишь на 70-й минуте благодаря вышедшему на замену Рэшфорду.

И сразу же Гедеш ответил ещё одним голом, который, забегая наперед, стал победным для Сосьедада. В Барселоны было около получаса, чтобы спастись, но ни один из их моментов не закончился голом.

Сосьедад - Барселона 2:1

Голы: Оярсабаль, 32, Гедеш, 71 - Рэшфорд, 70

