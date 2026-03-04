Челси с хет-триком Педро разгромил Астон Виллу

В среду, 4 марта, Астон Вилла принимала дома Челси.

Хозяева сразу провели кинжальній выпад, который завершился голом Дугласа Луиса на самом старте матча.

Ответ Челси нашел лишь спустя полчаса, и Жоао Педро начал разгром соперника с аккуратного гола в ворота Мартинеса. Еще до перерыва Вилла снова вышла вперед, но вмешался VAR и отменил гол.

Зато гол Челси в коменсированное время все же был засчитан, а Жоао Педро записал дубль на свой счет.

Со стартом второго тайма Палмер отлично сыграл на подборе и дал своей команде удобное преимущество, а вскоре Педро оформил хет-трик и довершил разгром Астон Виллы.

До конца матча обе команды могли забить еще пару голов, но матч завершился со счетом 1:4.

Астон Вилла - Челси 1:4

Голы: Луис 2 - Педро 35, 45+6, 64, Палмер, 55

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!