Челси с хет-триком Педро разгромил Астон Виллу

Лондонцы одолели ближайшего соперника за зону Лиги чемпионов.
Вчера, 23:39       Автор: Андрей Безуглый
Жоао Педро / Getty Images
Жоао Педро / Getty Images

В среду, 4 марта, Астон Вилла принимала дома Челси.

Хозяева сразу провели кинжальній выпад, который завершился голом Дугласа Луиса на самом старте матча.

Ответ Челси нашел лишь спустя полчаса, и Жоао Педро начал разгром соперника с аккуратного гола в ворота Мартинеса. Еще до перерыва Вилла снова вышла вперед, но вмешался VAR и отменил гол.

Зато гол Челси в коменсированное время все же был засчитан, а Жоао Педро записал дубль на свой счет.

Со стартом второго тайма Палмер отлично сыграл на подборе и дал своей команде удобное преимущество, а вскоре Педро оформил хет-трик и довершил разгром Астон Виллы. 

До конца матча обе команды могли забить еще пару голов, но матч завершился со счетом 1:4.

Астон Вилла - Челси 1:4
Голы: Луис 2 - Педро 35, 45+6, 64, Палмер, 55

Челси Астон Вилла

