Челси хочет подписать контракт со звездой Реала

Родриго, принявший решение покинуть Реал, может переехать в чемпионат Англии.

По данным TEAMtalk, "пенсионеры" уже провели переговоры с агентами игрока, чтобы узнать его требования по заработной плате, и к готовности переходу. Как известно, был получен положительный ответ.

Отмечается, что за опытным бразильским форвардом следили Тоттенхэм и Арсенал, они вели переговоры с 25-летним игроком, но к какому результату пришли, источник не сообщает.

Добавим, что Реал поставил ценник примерно в 80 миллионов евро за нападающего.

