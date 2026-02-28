iSport.ua
Челси хочет подписать контракт со звездой Реала

Мадрид готов отпустить форварда за 80 млн евро.
Сегодня, 11:21       Автор: Валентина Чорноштан
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images

Родриго, принявший решение покинуть Реал, может переехать в чемпионат Англии.

По данным TEAMtalk, "пенсионеры" уже провели переговоры с агентами игрока, чтобы узнать его требования по заработной плате, и к готовности переходу. Как известно, был получен положительный ответ.

Отмечается, что за опытным бразильским форвардом следили Тоттенхэм и Арсенал, они вели переговоры с 25-летним игроком, но к какому результату пришли, источник не сообщает.

Добавим, что Реал поставил ценник примерно в 80 миллионов евро за нападающего.

К слову, стало известно, кем Барселона может усилить линию атаки после ухода Левандовски.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Реал Мадрид Родриго Гоэс

