Ферстаппен сделал признание касательно завершения карьеры

Может уйти из гонок ради семьи.
Сегодня, 11:48       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен заявил, что уже задумывается о завершении карьеры, сообщает Motorsport Week.

Нидерландский гонщик отметил, что доволен своей карьерой и тем, чего успел достичь в Формуле 1.

Кому вообще важно, в 60 или 70 лет выиграл ты четыре титула или десять? Я предпочту провести это время с семьёй. Жизнь одна, и я не хочу провести 25 лет только в гонках.

Издание добавляет, что новые правила могут повлиять на решение 28-летнего пилота закончить карьеру.

Ранее Ферстаппен пессимистично высказался о старте сезона, который начнётся на следующей неделе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

