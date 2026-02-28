iSport.ua
Тренер Карпат установил антирекорд уже в первом же матче УПЛ

Первое испытание Фернандеса оказалось провальным.
Новоиспечённый тренер Карпаты Фран Фернандес провёл свой первый матч в рамках УПЛ с поражения.

Львовская команда не смогла одолеть Шахтёр и проиграла со счётом 0:3.

Таким образом, наставник львовян стал первым испанским тренером, чья команда в дебютном матче потерпела разгромное поражение, пишет пресс-служба чемпионата Украины.

Отмечается, что ранее этот антирекорд принадлежал Анхелю Алонсо - тренеру донецкого Металлургу. Тогда его команда уступила Днепру со счётом 0:2 в сезоне-2001/02.

Ранее в Александрия объяснили отмену игры с Оболонь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карпаты Львов

