Тренер Карпат установил антирекорд уже в первом же матче УПЛ

Новоиспечённый тренер Карпаты Фран Фернандес провёл свой первый матч в рамках УПЛ с поражения.

Львовская команда не смогла одолеть Шахтёр и проиграла со счётом 0:3.

Таким образом, наставник львовян стал первым испанским тренером, чья команда в дебютном матче потерпела разгромное поражение, пишет пресс-служба чемпионата Украины.

Отмечается, что ранее этот антирекорд принадлежал Анхелю Алонсо - тренеру донецкого Металлургу. Тогда его команда уступила Днепру со счётом 0:2 в сезоне-2001/02.

Ранее в Александрия объяснили отмену игры с Оболонь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!