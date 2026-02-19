Карпаты подписали хавбека из Сегунды

Вингер Чебер Алькайн перебрался в чемпионат Украины. Баск пополнил ряды львовских Карпат, сообщает официальный сайт клуба.

Условия контракта с новичком пока остаются неизвестными. До недавнего времени Алькайн выступал за Эйбар в испанской Ла Лиге 2. Также у него за плечами выступления за Алавес (10 матчей в Примере) и дубль Реал Сосьедада.

В нынешнем сезоне Алькайн провел 15 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. Любимая позиция баска – правый вингер. Также он может исполнить роль атакующего хавбека.

