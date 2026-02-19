iSport.ua
Карпаты подписали хавбека из Сегунды

Новичок имел опыт выступлений в Ла Лиге.
Вчера, 18:59       Автор: Антон Федорцив
Чебер Алькайн / ФК Карпаты
Чебер Алькайн / ФК Карпаты

Вингер Чебер Алькайн перебрался в чемпионат Украины. Баск пополнил ряды львовских Карпат, сообщает официальный сайт клуба.

Условия контракта с новичком пока остаются неизвестными. До недавнего времени Алькайн выступал за Эйбар в испанской Ла Лиге 2. Также у него за плечами выступления за Алавес (10 матчей в Примере) и дубль Реал Сосьедада.

В нынешнем сезоне Алькайн провел 15 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. Любимая позиция баска – правый вингер. Также он может исполнить роль атакующего хавбека.

К слову, полтавская Ворскла получила очередной бан от ФИФА.

