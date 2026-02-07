Один из лучших бомбардиров УПЛ сменил Рух на Карпаты
Нападающий Руха Бабукарр Фаал продолжит карьеру в составе Карпат.
Об этом сообщает официальный сайт "зелено-белых".
Детали перехода 22-летнего гамбийского форварда не уточняются, однако, по данным Transfermarkt, Рух получил компенсацию в размере 500 тысяч евро, а игрок подписал с Карпатами контракт до июня 2028 года.
Фаал стал уже шестым игроком, который этой зимой сменил Рух на Карпаты. Ранее "зелено-белые" подписали Виталия Холода, Ростислава Ляха, Эдсона, Марка Сапугу и Илью Квасницу.
Гамбиец пополнил состав Руха в феврале 2025 года. Всего в составе "желто-черных" нападающий провел 31 матч во всех турнирах, отличившись 12 голами и двумя результативными передачами.
На данный момент Фаал с семью забитыми мячами является одним из лидеров бомбардирской гонки украинской Премьер-лиги нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что Карпаты попрощались с провальным легионером.
