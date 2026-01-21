iSport.ua
Карпаты простились с провальным легионером

Участник ЧМ-2022 не закрепился в команде.
Сегодня, 17:22       Автор: Антон Федорцив
Диего Паласиос / Getty Images
Диего Паласиос / Getty Images

Защитник Диего Паласиос возвращается в чемпионат Бразилии. Львовские Карпаты не рассчитывают на латиноамериканца, сообщает официальный сайт клуба.

"Зелено-белые" досрочно прервали арендное соглашение. Летом Карпаты взяли Паласиоса на весь сезон. Впрочем, пробиться в основную обойму "львов" защитник так и не сумел.

В нынешнем сезоне Паласиос сыграл всего 2 поединка во всех турнирах. Контракт уроженца эквадорского Гуаякиля принадлежит Коринтиансу. Туда фулбек перебрался в январе 2024-го из американского Лос-Анджелеса.

Напомним, ранее Карпаты оформили очередной переход из львовского Руха.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коринтианс Карпаты Львов Диего Паласиос

