Карпаты простились с провальным легионером

Участник ЧМ-2022 не закрепился в команде.

Защитник Диего Паласиос возвращается в чемпионат Бразилии. Львовские Карпаты не рассчитывают на латиноамериканца, сообщает официальный сайт клуба.

"Зелено-белые" досрочно прервали арендное соглашение. Летом Карпаты взяли Паласиоса на весь сезон. Впрочем, пробиться в основную обойму "львов" защитник так и не сумел.

В нынешнем сезоне Паласиос сыграл всего 2 поединка во всех турнирах. Контракт уроженца эквадорского Гуаякиля принадлежит Коринтиансу. Туда фулбек перебрался в январе 2024-го из американского Лос-Анджелеса.

Напомним, ранее Карпаты оформили очередной переход из львовского Руха.

