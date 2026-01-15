Карпаты оформили очередной переход из Руха

Львовские Рух и Карпаты договорились о пятом трансфере в зимнее окно. К команде Франа Фернандеса присоединился полузащитник Эдсон, сообщает официальный сайт клуба.

Опорник сменил прописку после трех лет в составе "желто-черных" (с перерывами). Со "львами" Эдсон заключил контракт на 1,5 года. Трансфер обошелся Карпатам ориентировочно в 400 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Эдсон сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. Ранее "зелено-белые" подписали из Руха защитников Ростислава Ляха и Виталия Холода, полузащитника Марка Сапугу и нападающего Илью Квасницу.

К слову, накануне Карпаты заключили новые контракты с перспективными исполнителями.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!