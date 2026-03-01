Хвостенко стала призеркой юниорского чемпионата мира по биатлону
Украинская биатлонистка Виктория Хвостенко стала призеркой юниорского чемпионата мира, который проходит в немецком Арбере.
Украинка стала обладательницей бронзовой награды в индивидуальной гонке на 10 км, преодолев дистанцию с одним промахом на втором огневом рубеже.
Хвостенко уступила только норвежке Ханне Вольстад и словачке Михаэле Страковой, которая стала чемпионкой.
Еще одна украинка Алина Хмиль финишировала в индивидуальной гонке в первой десятке.
Юниорский чемпионат мира по биатлону
Индивидуальная гонка, девушки
- Михаэла Стракова (Словакия, 1+0+0+0) 33:15.4
- Ханна Вольстад (Норвегия, 1+0+0+2) +1:05.6
- Виктория Хвостенко (Украина, 0+1+0+0) +1:19.7
- Джованна Николусси (Германия, 0+0+0+0) +1:23.8
- Эмма Ларссон (Швеция, 0+1+0+0) +1:52.8
- Лидия Хагг Эвебю (Швеция, 1+0+0+0) +2:12.5
...
10. Алина Хмиль (Украина, 1+1+1+1) +3:30.9
30. Кристина Руда (Украина, 0+1+0+0) +5:58.5
67. София Свистун (Украина, 1+1+3+0) +9:55.5
Для Хвостенко эта медаль стала первой в карьере на юниорском чемпионате мира по биатлону.
Украина же завоевала вторую награду на нынешнем мировом первенстве - ранее серебро в индивидуальной гонке выборол Тарас Тарасюк.
