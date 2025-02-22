iSport.ua
Русский Українська

Норвегия триумфовала в мужской эстафете на ЧМ-2025, сборная Украины замкнула топ-8.

Сборная Норвегии завоевала золотые награды мирового первенства.
Сегодня, 17:54
Сборная Норвегии / Getty Images
Сборная Норвегии / Getty Images

Эндре Стремсхейм, Тарьей Бе, Стурла Хольм Легрейд и Йоханнес Бе принесли Норвегии "золото" чемпионата мира. Они преодолели дистанцию ​​с четырьмя этапами за 1:18:18.1 часа.

Скандинавы использовали всего четыре дополнительных патрона и одержали комфортную победу. Без штрафных кругов обошлись и другие призеры – сборные Франции и Германии. Однако обе команды стреляли хуже (7 и 10 дополнительных патронов соответственно).

Сборная Украины завершила гонку на 8-й позиции. Начал эстафету Антон Дудченко, завершивший этап третьим. Виталий Мандзин откатил команду на 7-е место, а Тарас Лесюк и Дмитрий Пидручный не смогли подняться выше восьмой ступеньки.

Чемпионат Мира Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины, эстафета

1. Норвегия (0+4)
2. Франция (0+7) +41,9
3. Германия (0+10) +1:35,9
...
8. Украина (0+8) +2:49,7

 

К слову, ранее сборная Украины завершила женскую эстафету за пределами топ-10.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира по биатлону сборная Украины по биатлону сборная Норвегии по биатлону

Статьи по теме

Украина определилась с составом на женскую и мужскую эстафеты чемпионата мира Украина определилась с составом на женскую и мужскую эстафеты чемпионата мира
"Никаких шансов даже навязать борьбу": Дудченко раскрыл причину провала Украины в сингл-миксте "Никаких шансов даже навязать борьбу": Дудченко раскрыл причину провала Украины в сингл-миксте
Украина с лучшей стрельбой провалила сингл-микст на чемпионате мира-2025 Украина с лучшей стрельбой провалила сингл-микст на чемпионате мира-2025
УХЛ: Кременчуг уверенно переиграл Днепр, Шторм разгромил Сокол УХЛ: Кременчуг уверенно переиграл Днепр, Шторм разгромил Сокол

Видео

Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо
Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франция выиграла женскую эстафету, Норвегия забрала "золото" среди мужчин
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Украина19:30
УХЛ: Кременчуг уверенно переиграл Днепр, Шторм разгромил Сокол
Украина19:23
Трансферы УПЛ: Рух оформил переход нападающего Александрии
Европа18:59
Борнмут с удалением Забарного проиграл аутсайдеру АПЛ
Европа18:58
Арсенал Зинченко в меньшинстве сенсационно проиграл Вест Хэму
Европа18:40
Тренер топ-клуба Серии А прокомментировал свой конфликт с главной звездой команды
Биатлон18:30
Биатлон-2024/2025: Франция выиграла женскую эстафету, Норвегия забрала "золото" среди мужчин
Сборные18:23
Сборная Украины потеряла двух звезд перед финалом отбора на Евробаскет
Европа17:59
Аморим: Мы сможем думать о будущем уже в следующем сезоне, этот нужно просто пережить
Украина17:59
УПЛ: Верес разгромил Кривбасс, Полесье переиграло Ингулец, а Рух встретится с ЛНЗ
Биатлон17:54
Норвегия триумфовала в мужской эстафете на ЧМ-2025, сборная Украины замкнула топ-8.
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK