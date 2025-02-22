Норвегия триумфовала в мужской эстафете на ЧМ-2025, сборная Украины замкнула топ-8.

Эндре Стремсхейм, Тарьей Бе, Стурла Хольм Легрейд и Йоханнес Бе принесли Норвегии "золото" чемпионата мира. Они преодолели дистанцию ​​с четырьмя этапами за 1:18:18.1 часа.

Скандинавы использовали всего четыре дополнительных патрона и одержали комфортную победу. Без штрафных кругов обошлись и другие призеры – сборные Франции и Германии. Однако обе команды стреляли хуже (7 и 10 дополнительных патронов соответственно).

Сборная Украины завершила гонку на 8-й позиции. Начал эстафету Антон Дудченко, завершивший этап третьим. Виталий Мандзин откатил команду на 7-е место, а Тарас Лесюк и Дмитрий Пидручный не смогли подняться выше восьмой ступеньки.

Чемпионат Мира Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины, эстафета

1. Норвегия (0+4)

2. Франция (0+7) +41,9

3. Германия (0+10) +1:35,9

...

8. Украина (0+8) +2:49,7

К слову, ранее сборная Украины завершила женскую эстафету за пределами топ-10.

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