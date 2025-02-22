Норвегия триумфовала в мужской эстафете на ЧМ-2025, сборная Украины замкнула топ-8.
Эндре Стремсхейм, Тарьей Бе, Стурла Хольм Легрейд и Йоханнес Бе принесли Норвегии "золото" чемпионата мира. Они преодолели дистанцию с четырьмя этапами за 1:18:18.1 часа.
Скандинавы использовали всего четыре дополнительных патрона и одержали комфортную победу. Без штрафных кругов обошлись и другие призеры – сборные Франции и Германии. Однако обе команды стреляли хуже (7 и 10 дополнительных патронов соответственно).
Сборная Украины завершила гонку на 8-й позиции. Начал эстафету Антон Дудченко, завершивший этап третьим. Виталий Мандзин откатил команду на 7-е место, а Тарас Лесюк и Дмитрий Пидручный не смогли подняться выше восьмой ступеньки.
Чемпионат Мира Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины, эстафета
1. Норвегия (0+4)
2. Франция (0+7) +41,9
3. Германия (0+10) +1:35,9
...
8. Украина (0+8) +2:49,7
К слову, ранее сборная Украины завершила женскую эстафету за пределами топ-10.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!