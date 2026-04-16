iSport.ua
Русский Українська

Наставница женской сборной Украины обозначила задачи на сезон

Обозначила курс на подготовку молодежи к Олимпиаде.
Сегодня, 13:28       Автор: Валентина Чорноштан
Оксана Хвостенко / Getty Images
Оксана Хвостенко / Getty Images

Новый главный тренер женской сборной Украины по биатлону Оксана Хвостенко поделилась своими целями на следующий сезон.

"Цель у нас у всех одна - улучшение наших позиций в Кубке наций. Молодежь будет привлекаться к взрослым соревнованиям, будем их обкатывать на взрослом уровне.". - приводит слова тренера biathlon.com.ua.

Также наставник команды А рассказала, на что она будет делать уклон в своей работе.

Хочется подтянуть молодежь к следующим Олимпийским играм. Болельщикам пожелание - набраться терпения и верить в свои команды, поддерживать, а не оскорблять.

Тем временем Пидручный сообщил, что решил сменить личного тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по биатлону

Статьи по теме

Глава федерации подтвердил смену тренеров сборных Украины по биатлону Глава федерации подтвердил смену тренеров сборных Украины по биатлону
Сборные Украины по биатлону сменят тренеров Сборные Украины по биатлону сменят тренеров
Украина замкнула первую десятку в смешанной эстафете в Отепяя Украина замкнула первую десятку в смешанной эстафете в Отепяя
Украина повторила лучший результат сезона в мужской эстафете в Контиолахти Украина повторила лучший результат сезона в мужской эстафете в Контиолахти

Видео

Усик и Верхувен провели битву взглядов
Усик и Верхувен провели битву взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Шахтера в ЛК, а также игры Ноттингема, Сельты и Болоньи в Лиге Европы
просмотров
УПЛ: Металлист 1925 разгромил Верес в доигровке матча 15-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Бавария и Арсенал пробились в полуфинал
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов14:57
После поражения от Баварии Перес посетил раздевалку команды
Европа14:30
Английский форвард обходит Мбаппе и Холанда в гонке бомбардиров
Формула 113:56
Ред Булл нашел преемника Марко в Макларене
Биатлон13:28
Наставница женской сборной Украины обозначила задачи на сезон
НБА12:54
Неудача Клипперс сыграла на руку действующему чемпиону
Европа12:30
Лапорта звонил Чеферину из-за судейства матчей Барселоны с Атлетико
Бокс11:59
Усик назвал сумму, за которую готов провести трилогию с Фьюри
НБА11:39
Лидер Орландо травмировался в концовке плей-ин против Сиксерс
Лига конференций11:12
АЗ - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Теннис10:53
Свитолина - о разгроме Лис: "Не ожидала такой уверенной игры от себя"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK