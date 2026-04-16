Наставница женской сборной Украины обозначила задачи на сезон

Новый главный тренер женской сборной Украины по биатлону Оксана Хвостенко поделилась своими целями на следующий сезон.

"Цель у нас у всех одна - улучшение наших позиций в Кубке наций. Молодежь будет привлекаться к взрослым соревнованиям, будем их обкатывать на взрослом уровне.". - приводит слова тренера biathlon.com.ua.

Также наставник команды А рассказала, на что она будет делать уклон в своей работе.

Хочется подтянуть молодежь к следующим Олимпийским играм. Болельщикам пожелание - набраться терпения и верить в свои команды, поддерживать, а не оскорблять.

Тем временем Пидручный сообщил, что решил сменить личного тренера.

