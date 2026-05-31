Кристал Пэлас и Ливерпуль пытаются поделить тренеров

Кристал Пэлас и Ливерпуль интересуются одними и теми же тренерами, пишет Бен Джейкобс.

Напомним, что Оливер Гласнер и Арне Слоты покинули свои должности по окончании сезона.

Кристал Пэлас уже некоторое время вел переговоры с Андони Ираолой, однако сейчас вмешался Ливерпуль. Мерсисайдцы сегодня проведут встречу с испанским специалистом.

"Орлы", в случае, если упустят Ираолу, могут назначить тренера Ланса Пьера Сажа. Ирония ситуация в том, что Саж также является целью Ливерпуля, если удастся убедить Ираолу.

Ранее также сообщалось, что Милан опредилился с новым главным тренером.

