Атлетико унизил Барселону за слив информации о переговорах по Альваресу

Мадридский Атлетико обвинил Барселону в целенаправленных информационных утечках и попытках давления вокруг ситуации, связанной с Хулианом Альваресом, передает Mundo Deportivo.

Как пишет источник, ссылаясь на атташе "матрасников", каталонская команда якобы организовывала ужин в городе и заранее информировала СМИ, чтобы те зафиксировали выход агента аргентинца и посредника испанской команды из ресторана.

Также в Атлетико заявили, что Барса распространила фейковую информацию о том, что якобы отправила предложение по трансферу, хотя клуб никаких официальных офферов от них не получал.

При этом представитель мадридской команды заявил, что у Альвареса долгий контракт до 2030 года и высокая клаусула, а именно в размере 500 млн евро, которая должна быть выплачена сразу же, если речь зайдёт о переходе аргентинца в другую команду.

