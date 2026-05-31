Опубликован список игроков украинской сборной на игру с Польшей

Стал известен список вызванных футболистов Украины на товарищескую встречу.

В воскресенье, 31 мая, в 18:30 по киевскому времени состоится матч Польша – Украина.

УАФ уже на своём официальном аккаунте в Telegram обнародовала заявку команды на игру.

Добавим, что из ключевых игроков "сине-жёлтой" команды отсутствуют голкипер Андрей Лунин и полузащитник Руслан Малиновский.

Причина, по которой их нет в заявке, - новый главный тренер сборной Андреа Мальдера назвал "бюрократические препятствия".

