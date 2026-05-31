Рэшфорд надеется остаться в Барселоне
Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд, который в рамках аренды выступает за Барселону, надеется остаться в составе каталонской команды ещё на сезон.
Как сообщает Mundo Deportivo, главный тренер Ханси Флик положительно оценивал игру 28-летнего англичанина и выражал желание руководству "блауграны" сохранить его в команде.
Отмечается, что даже наличие новичка Барсы Энтони Гордона не изменило уверенности в услугах Рэшфорда на поле в глазах наставника команды.
Также источник передает, что Маркус верит, что в следующем сезоне он может выиграть Лигу чемпионов вместе с каталонской командой, и для этого предпримет всё возможное, чтобы остаться ещё на сезон в клубе.
Тем временем стало известно, сколько заработали финалисты Лиги чемпионов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!