Рэшфорд надеется остаться в Барселоне

Флик доволен игрой англичанина, и это даёт форварду надежду на сохранение контракта.

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд, который в рамках аренды выступает за Барселону, надеется остаться в составе каталонской команды ещё на сезон.

Как сообщает Mundo Deportivo, главный тренер Ханси Флик положительно оценивал игру 28-летнего англичанина и выражал желание руководству "блауграны" сохранить его в команде.

Отмечается, что даже наличие новичка Барсы Энтони Гордона не изменило уверенности в услугах Рэшфорда на поле в глазах наставника команды.

Также источник передает, что Маркус верит, что в следующем сезоне он может выиграть Лигу чемпионов вместе с каталонской командой, и для этого предпримет всё возможное, чтобы остаться ещё на сезон в клубе.

