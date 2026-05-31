iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Плей-офф НБА: Сан-Антонио обыграл Оклахому

Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:26       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на воскресенья, 31 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого был сыгран один матч полуфинальной стадии плей-офф.

Результат матча плей-офф НБА за 30 мая

Оклахома – Сан-Антонио – 103:111 (25:32, 28:24, 24:24, 26:31)

Счет в серии — 3-4

Оклахома: Гилджес-Александер (35 + 9 передач), Уоллес (17 + 7 подборов), Хартенштайн (7), Холмгрен (4), Дорт (3) — старт; Карузо (12), Маккейн (12), Джейлин Уильямс (11 + 10 подборов), К. Уильямс (2).

Сан-Антонио: Вембаньяма (22 + 7 подборов), Шемпени (20), Касл (16 + 6 передач + 6 потерь), Фокс (15), Вассел (11) — старт; Харпер (12+7 подборов), К. Джонсон (11), Брайант (2), Корнет (2), Барнс (0).

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Кросби жёстко разнёс сборную Канады после провала в полуфинале ЧМ-2026 Кросби жёстко разнёс сборную Канады после провала в полуфинале ЧМ-2026
"Он находится в опасном положении": Беллью выдал шокирующий прогноз на реванш Усик - Верховен "Он находится в опасном положении": Беллью выдал шокирующий прогноз на реванш Усик - Верховен
Зинченко поддержал подавленного Габриэла Зинченко поддержал подавленного Габриэла
Рэшфорд надеется остаться в Барселоне Рэшфорд надеется остаться в Барселоне

Видео

Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Мальдеры
Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Мальдеры

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Украина против Польши в рамках товарищеской игры
просмотров
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: действующие чемпионы уступили в решающем матч против Сперс
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Европа и мир10:02
Кросби жёстко разнёс сборную Канады после провала в полуфинале ЧМ-2026
Бокс09:40
"Он находится в опасном положении": Беллью выдал шокирующий прогноз на реванш Усик - Верховен
Лига Чемпионов09:18
Зинченко поддержал подавленного Габриэла
Европа08:52
Рэшфорд надеется остаться в Барселоне
НБА08:29
Плей-офф НБА: действующие чемпионы уступили в решающем матч против Сперс
НБА08:26
Плей-офф НБА: Сан-Антонио обыграл Оклахому
Лига Чемпионов08:17
Известно сколько заработали финалисты Лиги чемпионов
Лига Чемпионов07:50
"Сам напросился": Артета сливает игрока после не взятия трофея
Лига Чемпионов07:22
Оценка Забарного за матч в финале Лиги чемпионов
Европа07:08
Футбол сегодня: Украина против Польши в рамках товарищеской игры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK