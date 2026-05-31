Плей-офф НБА: Сан-Антонио обыграл Оклахому
Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
В ночь на воскресенья, 31 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого был сыгран один матч полуфинальной стадии плей-офф.
Результат матча плей-офф НБА за 30 мая
Оклахома – Сан-Антонио – 103:111 (25:32, 28:24, 24:24, 26:31)
Счет в серии — 3-4
Оклахома: Гилджес-Александер (35 + 9 передач), Уоллес (17 + 7 подборов), Хартенштайн (7), Холмгрен (4), Дорт (3) — старт; Карузо (12), Маккейн (12), Джейлин Уильямс (11 + 10 подборов), К. Уильямс (2).
Сан-Антонио: Вембаньяма (22 + 7 подборов), Шемпени (20), Касл (16 + 6 передач + 6 потерь), Фокс (15), Вассел (11) — старт; Харпер (12+7 подборов), К. Джонсон (11), Брайант (2), Корнет (2), Барнс (0).
