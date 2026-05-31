"Сам напросился": Артета сливает игрока после не взятия трофея

Назвал виновного в потере кубка.
Сегодня, 07:50       Автор: Валентина Чорноштан
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета на послематчевой пресс-конференции финала Лиги чемпионов высказался о решении поставить Габриэла Магальяйнса пятым в серии послематчевых пенальти.

Напомним, что Габриэл Магальяйнс промахнулся пятым ударом в серии, до него также не забили Эберечи Эзе и Нуну Мендеш.

Обычно пенальти у нас бьют Букайо Сака, Мартин Эдегор и Кай Хаверц. Но мы понимали, что если матч дойдёт до дополнительного времени и серии пенальти, то исполнять удары будут уже другие игроки. Он сам напросился исполнять пятый удар.

"Мы готовились и тренировались именно для такого момента. В такие моменты нужно справляться с давлением. К сожалению, нам не хватило той точности, которую продемонстрировал соперник, и именно поэтому мы не смогли победить", - сказал испанець. 

К слову, лондонский клуб потроллил Арсенал после поражения в финале Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финал Лиги чемпионов пенальти ПСЖ Микель Артета Арсенал Лондон

Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Мальдеры
