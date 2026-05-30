iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Звезда Наполи признался, что рад уходу Конте

Кевин де Брюйне не оценил футбол итальянца.
Сегодня, 22:34       Автор: Андрей Безуглый
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

Полузащитник Наполи Кевин де Брюйне заявил, что рад уходу Антонио Конте.

Напомним, что итальянский специалист решил покинуть клуб по окончании сезона.

Де Брюйне честно признался, что рад смене тренера. Футбол Конте совершенно не подходил полузащитнику.

Рад ли я, что Конте уходит? Я – да. По-моему, он не должен был оставаться. Останусь ли я? Я думаю, важно обсудить то, как мы будем играть в футбол. В этом году я заметил, что для меня очень важен стиль игры. Он должен быть зрелищным, а мне этого немного не хватало.

У меня все еще действует однолетний контракт, но я хочу поговорить с руководством клуба. В прошлом году тоже много говорили: "Мы будем играть определенным образом и делать то-то и то-то", но из этого мало что получилось, и, конечно, это печально

Ранее также сообщалось, что увольнение Слота стало шоком для команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Де Брюйне

Статьи по теме

Наполи нацелился на полузащитника Манчестер Юнайтед после травмы Де Брюйне Наполи нацелился на полузащитника Манчестер Юнайтед после травмы Де Брюйне
Лидер Наполи перенес операцию и начинает процесс реабилитации Лидер Наполи перенес операцию и начинает процесс реабилитации
Названы сроки восстановления звезды Наполи Названы сроки восстановления звезды Наполи
Наполи надолго потерял Де Брюйне Наполи надолго потерял Де Брюйне

Видео

Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Мальдеры
Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Мальдеры

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ и Арсенал разыграют трофей в финале Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио перевел финальную серию Запада с Оклахомой в решающий матч
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Европа22:34
Звезда Наполи признался, что рад уходу Конте
Лига Чемпионов22:05
ПСЖ вырвал у Арсенала победу в финале Лиги чемпионов
Европа21:09
Дибала отказался от львиной части зарплаты
Европа20:30
Арсенал успел установить антирекорд в финале Лиги чемпионов
Европа19:45
Ливерпуль проведет переговоры с новым тренером уже в эти выходные
Европа19:10
Игроки Ливерпуля шокированы отставкой Слота
Лига Чемпионов18:30
Забарный не попал в стартовый состав ПСЖ
Европа17:14
Олейникова выбыла с Ролан Гарроса
Футзал15:00
Экстра-лига по футзалу: ХИТ повел в финале против Атлетика, Сокол открыл счет в противостоянии за бронзу
Европа14:45
Ливерпуль отправил в отставку главного тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK