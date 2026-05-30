Звезда Наполи признался, что рад уходу Конте
Кевин де Брюйне не оценил футбол итальянца.
Полузащитник Наполи Кевин де Брюйне заявил, что рад уходу Антонио Конте.
Напомним, что итальянский специалист решил покинуть клуб по окончании сезона.
Де Брюйне честно признался, что рад смене тренера. Футбол Конте совершенно не подходил полузащитнику.
Рад ли я, что Конте уходит? Я – да. По-моему, он не должен был оставаться. Останусь ли я? Я думаю, важно обсудить то, как мы будем играть в футбол. В этом году я заметил, что для меня очень важен стиль игры. Он должен быть зрелищным, а мне этого немного не хватало.
У меня все еще действует однолетний контракт, но я хочу поговорить с руководством клуба. В прошлом году тоже много говорили: "Мы будем играть определенным образом и делать то-то и то-то", но из этого мало что получилось, и, конечно, это печально
