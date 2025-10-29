Лидер Наполи перенес операцию и начинает процесс реабилитации

Кевин Де Брюйне в этом году на поле больше не выйдет.

Полузащитник Наполи Кевин Де Брюйне успешно перенес операцию после разрыва мышц правого бедра, который он получил в матче восьмого тура Серии А с Интером (3:1).

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, хирургическое вмешательство было проведено в Антверпене. Послеоперационный этап реабилитации 34-летний бельгиец будет проходить также на родине.

Партенопейцы не уточнили сроки восстановления игрока, однако, как сообщалось ранее, он будет вынужден пропустить ориентировочно четыре месяца.

Напомним, что Де Брюйне присоединился к Наполи летом этого года в статусе свободного агента, перейдя из Манчестер Сити.

В текущем сезоне бельгиец успел провести за итальянскую команду во всех турнирах 11 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

