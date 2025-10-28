iSport.ua
Названы сроки восстановления звезды Наполи

Кевину Де Брюйне придется перенести операцию после травмы бедра.
Сегодня, 18:29       Автор: Игорь Мищук
Кевин Де Брюйне получил травму / Getty Images
Кевин Де Брюйне получил травму / Getty Images

Полузащитник Наполи Кевин Де Брюйне больше не сыграет в этом году из-за травмы подколенного сухожилия правого бедра.

34-летний бельгийский хавбек получил повреждение во время матча восьмого тура Серии А против Интера (3:1) и был вынужденно заменен на 37-й минуте.

Читай также: Наполи возглавил Серию А после уверенной победы над Интером

Как сообщает TMW, звездный игрок партенопейцев отправился в Бельгию, где ему в ближайшее время будет сделана операция.

По информации источника, после хирургического вмешательства хавбеку потребуется на восстановление минимум четыре месяца, из-за чего его возвращение на поле ожидается ориентировочно только в феврале 2026 года.

В нынешнем сезоне Де Брюйне провел за Наполи во всех турнирах 11 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Наполи активировал опцию выкупа датского форварда Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Кевин Де Брюйне

