Названы сроки восстановления звезды Наполи

Полузащитник Наполи Кевин Де Брюйне больше не сыграет в этом году из-за травмы подколенного сухожилия правого бедра.

34-летний бельгийский хавбек получил повреждение во время матча восьмого тура Серии А против Интера (3:1) и был вынужденно заменен на 37-й минуте.

Читай также: Наполи возглавил Серию А после уверенной победы над Интером

Как сообщает TMW, звездный игрок партенопейцев отправился в Бельгию, где ему в ближайшее время будет сделана операция.

По информации источника, после хирургического вмешательства хавбеку потребуется на восстановление минимум четыре месяца, из-за чего его возвращение на поле ожидается ориентировочно только в феврале 2026 года.

В нынешнем сезоне Де Брюйне провел за Наполи во всех турнирах 11 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Наполи активировал опцию выкупа датского форварда Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!