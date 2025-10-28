Наполи активировал опцию выкупа датского форварда МЮ

Датский нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Хейлунд, который сейчас выступает в аренде за Наполи, может полностью перейти в итальянский клуб.

По имеющейся информации, Манчестер Юнайтед согласовал опцию выкупа, которую запросил Наполи. Теперь датский форвард станет полноценным игроком итальянского клуба в зимнее трансферное окно.

Напомним, что до перехода в Манчестер Юнайтед Расмус Хейлунд играл за Аталанту.

Читай также: Манчестер Юнайтед нацелились на молодого полузащитника Баварии

В этом сезоне Расмус Хейлунд сыграл 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!