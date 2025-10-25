Манчестер Юнайтед нацелились на молодого полузащитника Баварии

Манчестер Юнайтед ищет замену 33-летнему Каземиро. Один из вариантов, полузащитник сборной Германии и мюнхенской Баварии Александер Павлович.

По имеющейся информации, Манчестер Юнайтед рассматривает покупку 21-летнего игрока. Поскольку подписать его этим трансферным окном сложно для руководства "красных дьяволов", было принято решение приобрести игрока летом 2026 года.

Отмечается, что Манчестер Юнайтед готов отдать 70 миллионов фунтов стерлингов за полузащитника.

Напомним, что в этом сезоне Павлович принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забив один гол. Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.

Добавим, что Манчестер Юнайтед составил шорт-лист на будущее лето.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!