Манчестер Юнайтед нацелились на молодого полузащитника Баварии

Рассматривает летний трансфер немецкого хавбека.
Сегодня, 14:52       Автор: Валентина Чорноштан
Александер Павлович / Getty Images
Александер Павлович / Getty Images

Манчестер Юнайтед ищет замену 33-летнему Каземиро. Один из вариантов, полузащитник сборной Германии и мюнхенской Баварии Александер Павлович.

По имеющейся информации, Манчестер Юнайтед рассматривает покупку 21-летнего игрока. Поскольку подписать его этим трансферным окном сложно для руководства "красных дьяволов", было принято решение приобрести игрока летом 2026 года.

Отмечается, что Манчестер Юнайтед готов отдать 70 миллионов фунтов стерлингов за полузащитника.

Напомним, что в этом сезоне Павлович принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забив один гол. Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.

Добавим, что Манчестер Юнайтед составил шорт-лист на будущее лето.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Бавария Мюнхен

