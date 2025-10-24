iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на трансфер следующим летом

Кроме Балеба в список вошли еще пять игроков.
Сегодня, 15:20       Автор: Андрей Безуглый
Карлос Балеба / Getty Images
Карлос Балеба / Getty Images

Манчестер Юнайтед составил шорт-лист на следующее трансферное окно, сообщает talkSport.

Напомним, что манкунианцы еще с прошлого лета пытаются подписать полузащитника. Тогда целью был Карлос Балеба, но цена оказалась слишком высокой.

Тем не менее камерунец возглавил шорт-лист на будущее лето. Кроме него в список вошли еще пять имен, включая последнее пополнение из Челси.

Таким образом на текущий момент Манчестер Юнайтед следит за Карлосом Балеба, Эллотом Андерсеном, Адамом Уортоном, Анджело Штиллером, Конором Галлахером и Андреем Сантосом.

Ранее также сообщалось, что Интер также не прочь подписать звездного полузащитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед сенсационно одолел Ливерпуль на Энфилде Манчестер Юнайтед сенсационно одолел Ливерпуль на Энфилде
Рома планирует зимой арендовать еще одного конкурента для Довбика Рома планирует зимой арендовать еще одного конкурента для Довбика
Бавария обратила внимание на звезду МЮ Бавария обратила внимание на звезду МЮ
Гвардиола побил рекорд Фергюсона Гвардиола побил рекорд Фергюсона

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Бокс18:28
"Будет нокаут": Уордли оставил послание Паркеру перед боем
Европа18:10
Один из старейших клубов Англии объявлен банкротом
Украина17:50
УПЛ: Эпицентр нанес поражение Александрии, Верес примет Зарю
Украина17:36
Александрия минимально уступила дома Эпицентру
Европа17:35
Легенду Реала ограбила его домработница
Европа16:55
Челси все еще следит за форвардом, которого упустили летом
Лига конференций16:22
Гибралтарский клуб установил историческое достижение
Европа15:52
Эндрик и Реал определили возможные направления аренды
Европа15:20
Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на трансфер следующим летом
Украина15:10
Как меняется украинский футбол из-за сотрудничества с бизнесом: пример МФК "Рентген"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK