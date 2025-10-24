Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на трансфер следующим летом

Кроме Балеба в список вошли еще пять игроков.

Манчестер Юнайтед составил шорт-лист на следующее трансферное окно, сообщает talkSport.

Напомним, что манкунианцы еще с прошлого лета пытаются подписать полузащитника. Тогда целью был Карлос Балеба, но цена оказалась слишком высокой.

Тем не менее камерунец возглавил шорт-лист на будущее лето. Кроме него в список вошли еще пять имен, включая последнее пополнение из Челси.

Таким образом на текущий момент Манчестер Юнайтед следит за Карлосом Балеба, Эллотом Андерсеном, Адамом Уортоном, Анджело Штиллером, Конором Галлахером и Андреем Сантосом.

Ранее также сообщалось, что Интер также не прочь подписать звездного полузащитника.

