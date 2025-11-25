"Мне нравится": Тренер Эвертона дал неожиданную оценку удалению подопечного за потасовку с одноклубником

Дэвид Мойес не стал винить своего игрока в излишнем проявлении эмоций.

Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес прокомментировал удаление полузащитника Идриссы Гуйе в матче с Манчестер Юнайтед, который получил красную карточку за то, что дал пощечину одноклубнику Майклу Кину.

Наставник "ирисок" отметил, что не увидел в этом ничего особо плохого, поскольку это демонстрирует небезразличие игроков.

"Думаю, если бы ничего не произошло, никто на стадионе не удивился бы. Я думаю, судья мог бы подумать немного дольше. Просто подойти, разобраться и подумать.

Мне сказали, что правила подразумевают, что если ты ударишь своего игрока или поднимешь на него руку, у тебя могут быть проблемы. Но знаете, есть и другая сторона медали: мне нравится, когда мои игроки дерутся друг с другом и злятся друг на друга из-за плохой игры или чьих-то неправильных действий.

Думаю, это часть игры. Если вы хотите, чтобы команда побеждала, чтобы у нас была такая же стойкость и выносливость, которые принесли нам результат, то, думаю, вам нужны игроки, которые будут вести себя подобным образом. Я разочарован, что мы получили удаление, но мы все были футболистами, и те, кто был футболистами, скажут вам, что часто злятся на своих товарищей по команде.

Он извинился в раздевалке за удаление. Он невероятно похвалил игроков за их игру и поблагодарил их за нее. Как я уже сказал, он извинился за произошедшее", - приводит слова Мойеса Mirror.

Напомним, что Эвертон в меньшинстве одержал победу над Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.

