Арне Слот раскритиковал зависимость клубов АПЛ от стандартов

О переменах в чемпионате Англии.
Сегодня, 10:26       Автор: Валентина Чорноштан
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Накануне состоялся матч Челси против Арсенал. "Канониры" смогли одолеть "синих" - оба гола подопечные Микеля Артеты забили после стандартов, а именно с угловых.

Позднее главный тренер Ливерпуль Арне Слот поделился своими мыслями о том, что команды стали слишком сильно полагаться на стандартные положения.

Нидерландский специалист заявил, что такая тенденция чаще всего наблюдается именно в чемпионате Англии, и ему это не нравится и не доставляет удовольствия.

Если вы спросите меня, то, когда я думаю о футболе, мне на ум приходит Барселона 10–15-летней давности. Их матчи ждали каждое воскресенье. Возможно, через пять–десять лет ситуация снова изменится. Но я бы не удивился, если бы вы пришли на какую-нибудь игру среди юношей до 16 лет и увидели, что команды полностью сосредоточены на стандартных положениях. Это новая реальность. У меня есть своё мнение на этот счёт, но это ничего не меняет.

Ранее Фабрицио Романо рассказал инсайд о новом наставнике Манчестер Юнайтед.

