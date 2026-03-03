iSport.ua
Русский Українська

Следом за Усиком. Мейвезер также проведет бой с кикбоксером

Вернется на ринг в Греции в июне.
Сегодня, 08:02       Автор: Валентина Чорноштан
Флойд Мейвезер-младший / Getty Images
Флойд Мейвезер-младший / Getty Images

Бывший чемпион мира Флойд Мейвезер-младший проведет бой с кикбоксером Майком Замбидисом.

По данным The Ring, это будет выставочный бой, и он пройдет на родине кикбоксера в Греции.

Отмечается, что бой должен состояться 27 июня на арене Оака в Афинах и будет называться «Бой легенд».

Добавим, что 48-летний Флойд Мейвезер-младший собирается вернуться в профессиональный бокс боем-реваншем против Мэнни Пакьяо, поединок запланирован на 19 сентября.

Ранее Мейвезер сделал прогноз на свой реванш с Пакьяо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флойд Мейвезер-младший

Статьи по теме

Выставочный бой Мейвезера и Мура состоится 21 мая Выставочный бой Мейвезера и Мура состоится 21 мая
Мейвезер поставил на победу Лопеса и заработал более 20 тысяч долларов Мейвезер поставил на победу Лопеса и заработал более 20 тысяч долларов
Мейвезер – Макгрегор: промо видео боя Мейвезер – Макгрегор: промо видео боя
Макгрегора проверят на допинг в два раза чаще, чем Мейвезера Макгрегора проверят на допинг в два раза чаще, чем Мейвезера

Видео

ТОП-5 моментов НБА: яркий слэм-данк Ричардса возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: яркий слэм-данк Ричардса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Футбол сегодня: матчи Кубка Англии, Испании, Италии и Украины, а в рамках АПЛ Миколенко сыграет с Бернли
просмотров
УПЛ: Кудривка обыграла Полтаву в последнем матче 18-го тура
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа10:26
Арне Слот раскритиковал зависимость клубов АПЛ от стандартов
Формула 109:56
Команда Алонсо может пропустить Гран-при Австралии
НХЛ09:34
НХЛ: Торонто уступил Филадельфии, Даллас разгромил Ванкувер
НБА09:05
НБА: Бостон разгромил Милуоки, Денвер справился с Ютой
НБА08:44
Михайлюк показал солидную результативность в игре против Денвера
Европа08:24
Оценка Трубина за пропущенный гол в игре против Жил Висенте
Бокс08:02
Следом за Усиком. Мейвезер также проведет бой с кикбоксером
Европа07:32
При Арбелоа Реал установил очередной антирекорд
Европа07:11
Футбол сегодня: матчи Кубка Англии, Испании, Италии и Украины, а в рамках АПЛ Миколенко сыграет с Бернли
Европа00:25
Реал проиграл второй подряд матч Ла Лиги, уступив дома Хетафе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK