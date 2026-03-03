Следом за Усиком. Мейвезер также проведет бой с кикбоксером

Вернется на ринг в Греции в июне.

Бывший чемпион мира Флойд Мейвезер-младший проведет бой с кикбоксером Майком Замбидисом.

По данным The Ring, это будет выставочный бой, и он пройдет на родине кикбоксера в Греции.

Отмечается, что бой должен состояться 27 июня на арене Оака в Афинах и будет называться «Бой легенд».

Добавим, что 48-летний Флойд Мейвезер-младший собирается вернуться в профессиональный бокс боем-реваншем против Мэнни Пакьяо, поединок запланирован на 19 сентября.

Ранее Мейвезер сделал прогноз на свой реванш с Пакьяо.

