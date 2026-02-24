iSport.ua
"Результат будет тот же": Мейвезер сделал прогноз на реванш с Пакьяо

Американский боксер отреагировал на анонс второго боя против филиппинца.
Сегодня, 11:31       Автор: Игорь Мищук
Флойд Мейвезер / Getty Images
Флойд Мейвезер / Getty Images

Бывший обладатель титулов в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер поделился ожиданиями от реванша против экс-чемпиона в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо.

Американский боксер выразил уверенность, что во второй раз одолеет филиппинца.

Читай также: Мейвезер и Пакьяо официально договорились о реванше

"Я уже однажды дрался с Мэнни и победил его. В этот раз результат будет тот же", - приводит слова Мейвезера The Ring со ссылкой на Netflix.

Напомним, что в мае 2015 года Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей.

Реванш американца и филиппинца запланирован на 19 сентября в Лас-Вегасе.

Стоит отметить, что до второго поединка с Пакьяо Мейвезер 25 апреля в Африке проведет выставочный бой с Майком Тайсоном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флойд Мейвезер Мэнни Пакьяо

