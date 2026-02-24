"Результат будет тот же": Мейвезер сделал прогноз на реванш с Пакьяо
Американский боксер отреагировал на анонс второго боя против филиппинца.
Бывший обладатель титулов в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер поделился ожиданиями от реванша против экс-чемпиона в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо.
Американский боксер выразил уверенность, что во второй раз одолеет филиппинца.
"Я уже однажды дрался с Мэнни и победил его. В этот раз результат будет тот же", - приводит слова Мейвезера The Ring со ссылкой на Netflix.
Напомним, что в мае 2015 года Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей.
Реванш американца и филиппинца запланирован на 19 сентября в Лас-Вегасе.
Стоит отметить, что до второго поединка с Пакьяо Мейвезер 25 апреля в Африке проведет выставочный бой с Майком Тайсоном.
