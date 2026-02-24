Легендарную горнолыжницу выписали из больницы после жуткого падения на Олимпиаде-2026

Линдси Вонн была под угрозой ампутации ноги и перенесла несколько операций.

Олимпийская чемпионка Линдси Вонн сообщила, что была выписана из больницы после нескольких операций из-за жуткого падения на зимних Играх-2026 в Милане-Кортине.

Напомним, что 8 февраля 41-летняя американская горнолыжница не смогла завершить свой заезд, упав уже в начале трассы, после чего была эвакуирована на вертолете.

Читай также: Олимпийская чемпионка упала на скоростном спуске и была эвакуирована с трассы

Вонн диагностировали сложный перелом большеберцовой кости, и ей грозила ампутация, однако доктору Тому Хэкетту удалось спасти ее ногу. Для полного восстановления спортсменке потребуется около года.

"Наконец-то меня выписали из больницы! После почти двух недель лежания в больничной кровати почти полностью неподвижной я наконец-то достаточно поправилась, чтобы переехать в отель. Это еще не дом, но это большой шаг вперед.

Надеюсь, я достаточно хорошо объяснила свою травму. Я не врач, так что если что-то объяснила не совсем точно - прошу прощения. Когда произошла травма, ситуация была довольно сложной во многих аспектах, но в конце концов все удалось взять под контроль. Еще раз спасибо доктору Тому Хэкетту.

Сейчас я сосредоточусь на реабилитации и прогрессе от инвалидной коляски к костылям за несколько недель. Полное восстановление всех костей займет примерно год, после чего я решу, хочу ли удалять весь металл, а затем снова лягу на операцию, чтобы окончательно восстановить переднюю крестообразную связку.

Это будет долгий путь, но я его пройду. По крайней мере, я уже не в больнице. Люблю вас всех", - написала Вонн в Instagram.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с итоговым медальным зачетом Олимпиады-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!