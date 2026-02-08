Олимпийская чемпионка упала на скоростном спуске и была эвакуирована с трассы
Знаменитая американская горнолыжница Линдси Вонн не смогла финишировать в своем заезде в скоростном спуске на Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине.
41-летняя спортсменка уже в начел трассы потерпела жесткое падение и завершила выступление без результата.
My God, I hope Lindsey Vonn is okay.— Matt "Mattie 5" Bellner (@MattBellner) February 8, 2026
Awful crash. #Olympics2026 pic.twitter.com/Efjg1zQIYA
Соревнования были приостановлены, поскольку американка не смогла самостоятельно подняться, а медицинские работники оказывали ей помощь прямо на трассе.
Впоследствии горнолыжница была эвакуирована на вертолете.
Отметим, что Вонн вышла на соревнования с травмой - перед Олимпиадой-2026 спортсменка получила разрыв крестообразной связки колена.
Американка является олимпийской чемпионкой Ванкувера-2010 в скоростном спуске, а также бронзовой призеркой Ванкувера-2010 в супергиганте и Пхенчхана-2018 в скоростном спуске.
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде-2026.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!