Олимпийская чемпионка упала на скоростном спуске и была эвакуирована с трассы

Легендарная горнолыжница Линдси Вонн вышла на старт с травмой.
Вчера, 14:05       Автор: Игорь Мищук
Линдси Вонн / Getty Images
Линдси Вонн / Getty Images

Знаменитая американская горнолыжница Линдси Вонн не смогла финишировать в своем заезде в скоростном спуске на Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине.

41-летняя спортсменка уже в начел трассы потерпела жесткое падение и завершила выступление без результата.

Соревнования были приостановлены, поскольку американка не смогла самостоятельно подняться, а медицинские работники оказывали ей помощь прямо на трассе.

Источник: Getty Images

Впоследствии горнолыжница была эвакуирована на вертолете.

Источник: Getty Images

Отметим, что Вонн вышла на соревнования с травмой - перед Олимпиадой-2026 спортсменка получила разрыв крестообразной связки колена.

Американка является олимпийской чемпионкой Ванкувера-2010 в скоростном спуске, а также бронзовой призеркой Ванкувера-2010 в супергиганте и Пхенчхана-2018 в скоростном спуске.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде-2026.

