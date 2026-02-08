Олимпийская чемпионка упала на скоростном спуске и была эвакуирована с трассы

Легендарная горнолыжница Линдси Вонн вышла на старт с травмой.

Знаменитая американская горнолыжница Линдси Вонн не смогла финишировать в своем заезде в скоростном спуске на Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине.

41-летняя спортсменка уже в начел трассы потерпела жесткое падение и завершила выступление без результата.

My God, I hope Lindsey Vonn is okay.

My God, I hope Lindsey Vonn is okay.

Awful crash. #Olympics2026

Соревнования были приостановлены, поскольку американка не смогла самостоятельно подняться, а медицинские работники оказывали ей помощь прямо на трассе.

Впоследствии горнолыжница была эвакуирована на вертолете.

Отметим, что Вонн вышла на соревнования с травмой - перед Олимпиадой-2026 спортсменка получила разрыв крестообразной связки колена.

Американка является олимпийской чемпионкой Ванкувера-2010 в скоростном спуске, а также бронзовой призеркой Ванкувера-2010 в супергиганте и Пхенчхана-2018 в скоростном спуске.

